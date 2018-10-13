Богданов встретился с главой Экваториальной Гвинеи

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов в ходе визита в Экваториальную Гвинею обсудил с президентом Обиангом Нгемой Мбасого сотрудничество в области инвестиций и военно-технической сфере, сообщает МИД РФ.

Делегация во главе с Богдановым посетила страну для участия в торжествах по случаю 50-летия провозглашения независимости Республики Экваториальная Гвинея (РЭГ). Визит состоялся спустя две недели после встречи министра энергетики РФ Александра Новака с министром горной добычи, промышленности и энергетики Экваториальной Гвинеи Габриэлем Мбага Обианг Лимой, на которой была подтверждена готовность компаний двух стран к сотрудничеству.

"В ходе беседы, в которой также участвовал министр иностранных дел РЭГ Ойоно Эсоно Ангуе, был констатирован высокий уровень традиционно дружественных российской-экватогвинейских отношений, подтверждён твёрдый настрой Москвы и Малабо на дальнейшее углубление политического диалога, наращивание взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного партнёрства, включая совместное освоение природных ресурсов, а также расширение военно-технического сотрудничества и гуманитарных связей", — говорится в сообщении российского МИД.

Стороны также договорились впредь поддерживать тесную координацию по международной проблематике, представляющей взаимный интерес, с учётом избрания Экваториальной Гвинеи непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

Ранее министр горной добычи, промышленности и энергетики Экваториальной Гвинеи Габриэль заявил, что страна планирует организовать в 2019 году газовый форум при участии России и стран Африканского союза.