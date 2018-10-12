Посол: Россия готова продолжать диалог с США после встречи Путина с Трампом

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

МОНТЕРЕЙ (США), 12 окт — РИА Новости. Москва готова к конструктивному диалогу в развитие договоренностей лидеров России и США в Хельсинки, заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Разговор был хорошим. Нацеленность президентов на укрепление международной безопасности очевидна. Вызывает лишь сожаление, что этот настрой не был реализован в конкретные дела. Мы к конструктивному диалогу готовы. Рассчитываем, что Вашингтон в скором времени завершит межведомственное согласование подходов, которые не разочаруют международную общественность", — сказал он в Центре по изучению проблем нераспространения в Калифорнии.

В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.