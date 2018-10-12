Посол: Россия готова продолжать диалог с США после встречи Путина с Трампом

22:5712.10.2018
(обновлено: 22:59 12.10.2018)
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МОНТЕРЕЙ (США), 12 окт — РИА Новости. Москва готова к конструктивному диалогу в развитие договоренностей лидеров России и США в Хельсинки, заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Разговор был хорошим. Нацеленность президентов на укрепление международной безопасности очевидна. Вызывает лишь сожаление, что этот настрой не был реализован в конкретные дела. Мы к конструктивному диалогу готовы. Рассчитываем, что Вашингтон в скором времени завершит межведомственное согласование подходов, которые не разочаруют международную общественность", — сказал он в Центре по изучению проблем нераспространения в Калифорнии.
В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.
Первым на место проведения переговоров прибыл Владимир Путин.
Российского президента встретил глава Финляндии Саули Ниинистё.
Трамп приехал через 20 минут после Путина.
Президент России в начале встречи с американским коллегой заявил, что настало время поговорить обстоятельно по двусторонним отношениям и "болевым точкам" в мире.
В свою очередь, Дональд Трамп перед началом переговоров отметил, что у Вашингтона и Москвы есть возможность наладить взаимоотношения.
По словам американского лидера, весь мир заинтересован в хороших отношениях России и США.
Открытая часть переговоров завершилась рукопожатием.
На беседу тет-а-тет было отведено полтора часа, но она продлилась дольше запланированного. После этого состоялись переговоры в расширенном составе.
Заключительной частью российско-американского саммита стала совместная пресс-конференция.