Саратовскому министру нашли замену после спора о "макарошках"

САРАТОВ, 12 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Спор между депутатом Саратовской областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко и министром труда, занятости и миграции региона Натальей Соколовой о возможности прожить месяц на 3,7 тысячи рублей завершился отставкой чиновницы. Беседа о "макарошках", курице и кефире вызвала серьезный резонанс в обществе.

"Макарошки" в топе Youtube

Соколова была назначена министром занятости, труда и миграции Саратовской области в апреле 2012 года. Она стала одним из первых членов команды нового губернатора региона Валерия Радаева, который вступил в должность 5 апреля 2012 года.

В сервисе Youtube в четверг появилось видео спора министра Соколовой и депутата Бондаренко в здании регионального парламента о том, какой суммы достаточно для жизни в течение месяца. Спор состоялся в ходе заседания рабочей группы комитета по социальной политике Саратовской областной думы, где обсуждался размер прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в 2019 году. Соколова предложила увеличить его на 288 рублей вместо 500 рублей, как предлагали депутаты.

Когда депутат Бондаренко предложил министру провести эксперимент и покупать продукты в течение месяца в пределах прожиточного минимума, она сказала, что прожить на 3,7 тысячи рублей можно.

"Невозможно осуществить этот эксперимент, а прожить на 3700 можно… Да сейчас курица стоит, знаете, сколько? А из нее можно приготовить огромное количество блюд. Я, например, хороший кулинар. Без проблем", — сказала министр.

Соколова заявила, что может "составить меню, сбалансированное, но диетическое. Мы станем моложе, красивее и стройнее". "Я как раз считаю, что мы с вами будем преследовать принципы здорового питания", — добавила министр.

Чиновница рассказала, что уже 20 лет не ест мяса. "А курица — очень дешевая. Тем более если использовать сезонные наши овощи и фрукты, яблоки… Каждый сезон есть продукты, которые дешевеют и которые дорожают, поэтому здесь просто надо гибко реагировать… Макарошки стоят всегда одинаково, и если покупать не "Монтеглиатти". А кефир… Все равно это очень дешево даже с учетом подорожания зимой", — сказала Соколова.

"Мясо я вам не обещаю, курицу — да. Я вам говорю, я так живу 20 лет без мяса", — добавила она.

По ее словам, не имеет разницы, министр человек или нет, "физиологические потребности у всех одинаковые". "Прожиточный минимум — физиологически минимально допустимый. Месяц я проживу, а потом я пойду искать работу. У нас есть разные группы, я беру 3700 — среднее для населения, куда входят и пенсионеры, и трудоспособные люди, и дети", — сказала министр.

Она отказалась от предложения провести эксперимент вместе с депутатом: "Вы понимаете, я человек достаточно решительный, но, боюсь, что статус министра мне этого не позволит". "Можно перевести это (эксперимент) не в рамки шоу, а я вам просто могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно", — отметила Соколова.

Общественный резонанс

После этого она предложила депутату вернуться к этому вопросу в 2019 году, когда, по ее мнению, это будет актуальнее. "Просто сейчас в преддверии… кроме моих рабочих вопросов, у меня должен родиться третий внук, я очень жду этого события", — сказала она.

Видео со словами Соколовой вызвало серьезный общественный резонанс и недовольство в интернете. Отреагировали на ее заявления и чиновники с депутатами.

Депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков (ЕР) отметил, что каждое слово министра должно быть обдуманно при обсуждении таких вопросов, как величина прожиточного минимума, и указал, что Соколовой не стоит отделять себя от обычных людей. "А если отделять себя от людей, заявляя, что "по статусу не положено" жить на такую сумму, как они, то ведь можно и статус поменять… И тогда также макаронами питаться", — отметил Панков.

Сенатор от Саратовской области, сопредседатель саратовского регионального штаба ОНФ Людмила Бокова сочла высказывания министра неэтичными. "Это проявление неуважения к депутатам, отстаивающим интересы граждан, прежде всего незащищенных граждан, которые ждут от власти шагов по улучшению своего материального состояния", — сказала она.

Ее коллега, глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский предложил Соколовой начать с себя и прожить на сумму прожиточного минимума. "Предлагаемая сумма — это нижний физиологический порог, уже уровень выживаемости", — сказал Рязанский РИА Новости, добавив, что здравый смысл говорит о том, что надо стремиться к полноценному обеспечению всех необходимых потребностей гражданина.

Уроженец Саратовской области, прозаик и сценарист Алексей Слаповский, названный финалистом премии "Большая книга" за романы "Синдром феникса" и "Большая книга перемен", с юмором прокомментировал ставшую популярной новость о словах Соколовой.

"Открыл и я глянуть (новость). И вместо возмущения умилился — надо же, какая красотка… И простил я ей всю ее чушь", — написал Слаповский в своем аккаунте в соцсети Facebook.

На комментарий к записи об увольнении чиновницы писатель отреагировал: "Полагаю, ее повысят. Или возьмут в Госдуму".

Но в самой Госдуме тем временем продолжали критиковать Соколову. "Если это попытка оправдать текущую ситуацию, понимая при этом, что она ненормальна, то попытка крайне нелепая, неуклюжая и возмутительная. У нас уже были губернаторы, которые предлагали людям ходить по грибы, собирать ягоды, а затем реализовывать собранное на рынках, чтобы "достойно жить". И где теперь эти губернаторы?" — сказал глава комитета Госдумы РФ по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

"Конечно, человек может с утра до вечера есть "макарошки", постные щи и кашу и не умрет, но разве это нормально? К этому нужно стремиться? А если работа с тяжелым физическим трудом связана? Труд на заводе, водителем, шахтером… Да просто нормальный взрослый мужик, у которого есть семья, заботы по дому, работа — ему нужна сытная, хорошая, разнообразная пища", — отметил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Поплатилась постом

Уже к обеду пятницы на пике критики губернатор области Валерий Радаев, находясь в поездке по районам области, отправил Соколову в отставку. Радаев назвал недопустимым пренебрежительное отношение к темам, жизненно важным для людей.

"Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие", — сказал глава региона.

В пресс-службе губернатора области РИА Новости сообщили, что обязанности Соколовой будет исполнять первый замминистра Наталья Жуковская. Но источник в правительстве уточнил РИА Новости, что исполнение обязанностей министра может быть возложено на замминистра — председателя комитета по занятости Наталию Кривицкую.

Кадровое решение поддержал председатель областной думы, секретарь регионального отделения "Единой России" Иван Кузьмин. "Чиновник, занимающий высокий пост, должен отдавать отчет своим словам. И в своей работе в первую очередь думать о людях", — отметил он.

Оппонент ждет меню

Министерство труда области после отставки Соколовой пояснило, что набор продовольственной корзины для расчета прожиточного минимума определен на федеральном уровне, а размер прожиточного минимума рассчитывается в регионе с учетом местных цен, при этом обе величины являются техническими и используются для расчетов социальных пособий и льгот.

Депутат Бондаренко заявил, что намерен продолжить спор с новым главой минтруда региона. Несмотря на отставку Соколовой, парламентарий не отказался от эксперимента прожить на 3,7 тысячи рублей в месяц по меню, рациону и списку магазинов, который он ожидает получить от регионального минтруда.

"Я готов… доказать обществу, даже с ущербом для моего здоровья, что это невозможно, что проживание по такой потребительской корзине, по такому уровню — это самая ужасная форма нищеты, которая может быть", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что от "хлебно-макаронной диеты" он может набрать лишние килограммы, а не похудеть. "Отсутствие овощей, отсутствие мяса и максимальное количество мучного, дешевых макарон, дешевого хлеба как раз приведет к пополнению и ухудшению самочувствия", — считает парламентарий.

Врач-гастроэнтеролог Лейла Болатчиева подтвердила опасения депутата и заявила, что нельзя нормально питаться на величину прожиточного минимума. "На 30 дней разложите эти 3,5 тысячи. Получается около ста рублей в день… На сто рублей в день жить невозможно", — заявила доктор.

По ее мнению, если у человека нет подсобного хозяйства, то, чтобы питаться правильно, ему нужно тратить в день не менее 500 рублей.