Саратовскому министру нашли замену после спора о "макарошках"

САРАТОВ, 12 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Спор между депутатом Саратовской областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко и министром труда, занятости и миграции региона Натальей Соколовой о возможности прожить месяц на 3,7 тысячи рублей завершился отставкой чиновницы. Беседа о "макарошках", курице и кефире вызвала серьезный резонанс в обществе.
"Макарошки" в топе Youtube
В сервисе Youtube в четверг появилось видео спора министра Соколовой и депутата Бондаренко в здании регионального парламента о том, какой суммы достаточно для жизни в течение месяца. Спор состоялся в ходе заседания рабочей группы комитета по социальной политике Саратовской областной думы, где обсуждался размер прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в 2019 году. Соколова предложила увеличить его на 288 рублей вместо 500 рублей, как предлагали депутаты.
Когда депутат Бондаренко предложил министру провести эксперимент и покупать продукты в течение месяца в пределах прожиточного минимума, она сказала, что прожить на 3,7 тысячи рублей можно.
"Невозможно осуществить этот эксперимент, а прожить на 3700 можно… Да сейчас курица стоит, знаете, сколько? А из нее можно приготовить огромное количество блюд. Я, например, хороший кулинар. Без проблем", — сказала министр.
Соколова заявила, что может "составить меню, сбалансированное, но диетическое. Мы станем моложе, красивее и стройнее". "Я как раз считаю, что мы с вами будем преследовать принципы здорового питания", — добавила министр.
"Мясо я вам не обещаю, курицу — да. Я вам говорю, я так живу 20 лет без мяса", — добавила она.
По ее словам, не имеет разницы, министр человек или нет, "физиологические потребности у всех одинаковые". "Прожиточный минимум — физиологически минимально допустимый. Месяц я проживу, а потом я пойду искать работу. У нас есть разные группы, я беру 3700 — среднее для населения, куда входят и пенсионеры, и трудоспособные люди, и дети", — сказала министр.
Она отказалась от предложения провести эксперимент вместе с депутатом: "Вы понимаете, я человек достаточно решительный, но, боюсь, что статус министра мне этого не позволит". "Можно перевести это (эксперимент) не в рамки шоу, а я вам просто могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно", — отметила Соколова.
Общественный резонанс
Видео со словами Соколовой вызвало серьезный общественный резонанс и недовольство в интернете. Отреагировали на ее заявления и чиновники с депутатами.
Депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков (ЕР) отметил, что каждое слово министра должно быть обдуманно при обсуждении таких вопросов, как величина прожиточного минимума, и указал, что Соколовой не стоит отделять себя от обычных людей. "А если отделять себя от людей, заявляя, что "по статусу не положено" жить на такую сумму, как они, то ведь можно и статус поменять… И тогда также макаронами питаться", — отметил Панков.
Сенатор от Саратовской области, сопредседатель саратовского регионального штаба ОНФ Людмила Бокова сочла высказывания министра неэтичными. "Это проявление неуважения к депутатам, отстаивающим интересы граждан, прежде всего незащищенных граждан, которые ждут от власти шагов по улучшению своего материального состояния", — сказала она.
Уроженец Саратовской области, прозаик и сценарист Алексей Слаповский, названный финалистом премии "Большая книга" за романы "Синдром феникса" и "Большая книга перемен", с юмором прокомментировал ставшую популярной новость о словах Соколовой.
"Открыл и я глянуть (новость). И вместо возмущения умилился — надо же, какая красотка… И простил я ей всю ее чушь", — написал Слаповский в своем аккаунте в соцсети Facebook.
На комментарий к записи об увольнении чиновницы писатель отреагировал: "Полагаю, ее повысят. Или возьмут в Госдуму".
"Конечно, человек может с утра до вечера есть "макарошки", постные щи и кашу и не умрет, но разве это нормально? К этому нужно стремиться? А если работа с тяжелым физическим трудом связана? Труд на заводе, водителем, шахтером… Да просто нормальный взрослый мужик, у которого есть семья, заботы по дому, работа — ему нужна сытная, хорошая, разнообразная пища", — отметил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Поплатилась постом
Уже к обеду пятницы на пике критики губернатор области Валерий Радаев, находясь в поездке по районам области, отправил Соколову в отставку. Радаев назвал недопустимым пренебрежительное отношение к темам, жизненно важным для людей.
"Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие", — сказал глава региона.
Кадровое решение поддержал председатель областной думы, секретарь регионального отделения "Единой России" Иван Кузьмин. "Чиновник, занимающий высокий пост, должен отдавать отчет своим словам. И в своей работе в первую очередь думать о людях", — отметил он.
Оппонент ждет меню
Министерство труда области после отставки Соколовой пояснило, что набор продовольственной корзины для расчета прожиточного минимума определен на федеральном уровне, а размер прожиточного минимума рассчитывается в регионе с учетом местных цен, при этом обе величины являются техническими и используются для расчетов социальных пособий и льгот.
"Я готов… доказать обществу, даже с ущербом для моего здоровья, что это невозможно, что проживание по такой потребительской корзине, по такому уровню — это самая ужасная форма нищеты, которая может быть", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что от "хлебно-макаронной диеты" он может набрать лишние килограммы, а не похудеть. "Отсутствие овощей, отсутствие мяса и максимальное количество мучного, дешевых макарон, дешевого хлеба как раз приведет к пополнению и ухудшению самочувствия", — считает парламентарий.
По ее мнению, если у человека нет подсобного хозяйства, то, чтобы питаться правильно, ему нужно тратить в день не менее 500 рублей.