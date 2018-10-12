РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Саратовскому министру нашли замену после спора о "макарошках"

(обновлено: 23:00 12.10.2018)
08941
© Фото : Министерство занятости, труда и миграции Саратовской областиНаталья Соколова. Архивное фотоНаталья Соколова. Архивное фото
© Фото : Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области

САРАТОВ, 12 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Спор между депутатом Саратовской областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко и министром труда, занятости и миграции региона Натальей Соколовой о возможности прожить месяц на 3,7 тысячи рублей завершился отставкой чиновницы. Беседа о "макарошках", курице и кефире вызвала серьезный резонанс в обществе.

Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова. Архивное фото
© Фото : Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области
Стал известен доход уволенной саратовской чиновницы
Соколова была назначена министром занятости, труда и миграции Саратовской области в апреле 2012 года. Она стала одним из первых членов команды нового губернатора региона Валерия Радаева, который вступил в должность 5 апреля 2012 года.

"Макарошки" в топе Youtube

В сервисе Youtube в четверг появилось видео спора министра Соколовой и депутата Бондаренко в здании регионального парламента о том, какой суммы достаточно для жизни в течение месяца. Спор состоялся в ходе заседания рабочей группы комитета по социальной политике Саратовской областной думы, где обсуждался размер прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в 2019 году. Соколова предложила увеличить его на 288 рублей вместо 500 рублей, как предлагали депутаты.

Когда депутат Бондаренко предложил министру провести эксперимент и покупать продукты в течение месяца в пределах прожиточного минимума, она сказала, что прожить на 3,7 тысячи рублей можно.

"Невозможно осуществить этот эксперимент, а прожить на 3700 можно… Да сейчас курица стоит, знаете, сколько? А из нее можно приготовить огромное количество блюд. Я, например, хороший кулинар. Без проблем", — сказала министр.

Соколова заявила, что может "составить меню, сбалансированное, но диетическое. Мы станем моложе, красивее и стройнее". "Я как раз считаю, что мы с вами будем преследовать принципы здорового питания", — добавила министр.

Продуктовая корзина. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Нормально питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц нельзя, считает врач
Чиновница рассказала, что уже 20 лет не ест мяса. "А курица — очень дешевая. Тем более если использовать сезонные наши овощи и фрукты, яблоки… Каждый сезон есть продукты, которые дешевеют и которые дорожают, поэтому здесь просто надо гибко реагировать… Макарошки стоят всегда одинаково, и если покупать не "Монтеглиатти". А кефир… Все равно это очень дешево даже с учетом подорожания зимой", — сказала Соколова.

"Мясо я вам не обещаю, курицу — да. Я вам говорю, я так живу 20 лет без мяса", — добавила она.

По ее словам, не имеет разницы, министр человек или нет, "физиологические потребности у всех одинаковые". "Прожиточный минимум — физиологически минимально допустимый. Месяц я проживу, а потом я пойду искать работу. У нас есть разные группы, я беру 3700 — среднее для населения, куда входят и пенсионеры, и трудоспособные люди, и дети", — сказала министр.

Она отказалась от предложения провести эксперимент вместе с депутатом: "Вы понимаете, я человек достаточно решительный, но, боюсь, что статус министра мне этого не позволит". "Можно перевести это (эксперимент) не в рамки шоу, а я вам просто могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно", — отметила Соколова.

Отдел с рыбными консервами в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Саратовский минтруд объяснил методику расчета прожиточного минимума
После этого она предложила депутату вернуться к этому вопросу в 2019 году, когда, по ее мнению, это будет актуальнее. "Просто сейчас в преддверии… кроме моих рабочих вопросов, у меня должен родиться третий внук, я очень жду этого события", — сказала она.

Общественный резонанс

Видео со словами Соколовой вызвало серьезный общественный резонанс и недовольство в интернете. Отреагировали на ее заявления и чиновники с депутатами.

Депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков (ЕР) отметил, что каждое слово министра должно быть обдуманно при обсуждении таких вопросов, как величина прожиточного минимума, и указал, что Соколовой не стоит отделять себя от обычных людей. "А если отделять себя от людей, заявляя, что "по статусу не положено" жить на такую сумму, как они, то ведь можно и статус поменять… И тогда также макаронами питаться", — отметил Панков.

Сенатор от Саратовской области, сопредседатель саратовского регионального штаба ОНФ Людмила Бокова сочла высказывания министра неэтичными. "Это проявление неуважения к депутатам, отстаивающим интересы граждан, прежде всего незащищенных граждан, которые ждут от власти шагов по улучшению своего материального состояния", — сказала она.

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко
© Фото : КПРФ Саратовской области
Саратовский депутат намерен прожить месяц на 3,5 тысячи рублей
Ее коллега, глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский предложил Соколовой начать с себя и прожить на сумму прожиточного минимума. "Предлагаемая сумма — это нижний физиологический порог, уже уровень выживаемости", — сказал Рязанский РИА Новости, добавив, что здравый смысл говорит о том, что надо стремиться к полноценному обеспечению всех необходимых потребностей гражданина.

Уроженец Саратовской области, прозаик и сценарист Алексей Слаповский, названный финалистом премии "Большая книга" за романы "Синдром феникса" и "Большая книга перемен", с юмором прокомментировал ставшую популярной новость о словах Соколовой.

"Открыл и я глянуть (новость). И вместо возмущения умилился — надо же, какая красотка… И простил я ей всю ее чушь", — написал Слаповский в своем аккаунте в соцсети Facebook.

На комментарий к записи об увольнении чиновницы писатель отреагировал: "Полагаю, ее повысят. Или возьмут в Госдуму".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Жириновский прокомментировал слова чиновницы о прожиточном минимуме
Но в самой Госдуме тем временем продолжали критиковать Соколову. "Если это попытка оправдать текущую ситуацию, понимая при этом, что она ненормальна, то попытка крайне нелепая, неуклюжая и возмутительная. У нас уже были губернаторы, которые предлагали людям ходить по грибы, собирать ягоды, а затем реализовывать собранное на рынках, чтобы "достойно жить". И где теперь эти губернаторы?" — сказал глава комитета Госдумы РФ по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

"Конечно, человек может с утра до вечера есть "макарошки", постные щи и кашу и не умрет, но разве это нормально? К этому нужно стремиться? А если работа с тяжелым физическим трудом связана? Труд на заводе, водителем, шахтером… Да просто нормальный взрослый мужик, у которого есть семья, заботы по дому, работа — ему нужна сытная, хорошая, разнообразная пища", — отметил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Поплатилась постом

Уже к обеду пятницы на пике критики губернатор области Валерий Радаев, находясь в поездке по районам области, отправил Соколову в отставку. Радаев назвал недопустимым пренебрежительное отношение к темам, жизненно важным для людей.

"Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие", — сказал глава региона.

Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова. Архивное фото
© Фото : Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области
В Госдуме прокомментировали ситуацию с саратовским министром
В пресс-службе губернатора области РИА Новости сообщили, что обязанности Соколовой будет исполнять первый замминистра Наталья Жуковская. Но источник в правительстве уточнил РИА Новости, что исполнение обязанностей министра может быть возложено на замминистра — председателя комитета по занятости Наталию Кривицкую.

Кадровое решение поддержал председатель областной думы, секретарь регионального отделения "Единой России" Иван Кузьмин. "Чиновник, занимающий высокий пост, должен отдавать отчет своим словам. И в своей работе в первую очередь думать о людях", — отметил он.

Оппонент ждет меню

Министерство труда области после отставки Соколовой пояснило, что набор продовольственной корзины для расчета прожиточного минимума определен на федеральном уровне, а размер прожиточного минимума рассчитывается в регионе с учетом местных цен, при этом обе величины являются техническими и используются для расчетов социальных пособий и льгот.

Десятирублевая монета. Архивное фото
© Depositphotos / gregorylee
Слаповский назвал чушью слова саратовского министра о прожиточном минимуме
Депутат Бондаренко заявил, что намерен продолжить спор с новым главой минтруда региона. Несмотря на отставку Соколовой, парламентарий не отказался от эксперимента прожить на 3,7 тысячи рублей в месяц по меню, рациону и списку магазинов, который он ожидает получить от регионального минтруда.

"Я готов… доказать обществу, даже с ущербом для моего здоровья, что это невозможно, что проживание по такой потребительской корзине, по такому уровню — это самая ужасная форма нищеты, которая может быть", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что от "хлебно-макаронной диеты" он может набрать лишние килограммы, а не похудеть. "Отсутствие овощей, отсутствие мяса и максимальное количество мучного, дешевых макарон, дешевого хлеба как раз приведет к пополнению и ухудшению самочувствия", — считает парламентарий.

Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова. Архивное фото
© Фото : Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области
Уволенному саратовскому министру нашли две замены
Врач-гастроэнтеролог Лейла Болатчиева подтвердила опасения депутата и заявила, что нельзя нормально питаться на величину прожиточного минимума. "На 30 дней разложите эти 3,5 тысячи. Получается около ста рублей в день… На сто рублей в день жить невозможно", — заявила доктор.

По ее мнению, если у человека нет подсобного хозяйства, то, чтобы питаться правильно, ему нужно тратить в день не менее 500 рублей.

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена