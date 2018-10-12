Россия и Белоруссия подписали пакет документов на Форуме регионов

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на пленарном заседании Пятого форума регионов России и Белоруссии в Могилеве. 12 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на пленарном заседании Пятого форума регионов России и Белоруссии в Могилеве. 12 октября 2018

МОГИЛЕВ, 12 окт — РИА Новости. Пакет документов подписан в рамках пленарного заседания Форума регионов, участие в котором приняли президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

В частности, подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах между правительствами Белоруссии и Республики Алтай, а также правительством Карачаево-Черкесской республики, Северной Осетией — Аланией.

Также подписаны соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве между правительством Белоруссии и правительствами Марий-Эл, Воронежской областью, Ханты-Мансийским автономным округом.

Такое же соглашение подписано между Могилевским областным исполнительным комитетом и правительством Оренбургской области, которое предусматривает налаживание международных и внешне-экономических связей в этих сферах.

Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве между Гомельским областным Советом депутатом и Законодательным собранием Кировской области.