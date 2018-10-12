Полпред в ЦФО представил врио главы Курской области

ВОРОНЕЖ, 12 окт — РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев представил в Курске чиновникам, депутатам и общественникам назначенного временно исполняющим обязанности губернатора области Романа Старовойта, сообщает областная администрация.

Губернатор Курской области Александр Михайлов в четверг объявил о досрочном сложении полномочий. Вечером президент России Владимир Путин своим указом назначил временно исполняющим обязанности главы региона экс-главу Росавтодора, замминистра транспорта Старовойта.

"Сегодня полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев представил Романа Старовойта собравшимся в доме советов руководителям территориальных федеральных органов власти, областной администрации, главам муниципальных районов, депутатам Курской облдумы, представителям общественных организаций и творческих союзов", — говорится в сообщении.

Щеголев зачитал указ о назначении Старовойта временно исполняющим обязанности губернатора Курской области и поблагодарил экс-губернатора Михайлова за работу на посту главы области в течение 18 лет.