Саратовской чиновнице, высказавшейся о прожиточном минимуме, нашли замену

САРАТОВ, 12 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Первый заместитель министра труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Жуковская будет исполнять обязанности главы ведомства вместо Натальи Соколовой, отправленной в пятницу в отставку после высказываний о величине прожиточного минимума.

Ранее в YouTube появилось видео, на котором запечатлен спор министра труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой и депутата облдумы от КПРФ Николая Бондаренко в здании регионального парламента о том, какой суммы будет достаточно для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,5 тысячи рублей будет вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей". Позже в пресс-службе губернатора области РИА Новости сообщили, что Соколова отправлена в отставку.

"На время отсутствия руководителя исполняет обязанности (министра) первый заместитель", — сказала РИА Новости начальник пресс-службы губернатора области Нина Попова.

Как уточняется на сайте минтруда региона, единственным первым заместителем министра труда, занятости и миграции области является Наталья Жуковская.