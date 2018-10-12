В саратовской облдуме поддержали решение об отставке министра Соколовой

САРАТОВ/МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова, отправленная в пятницу в отставку после высказываний о величине прожиточного минимума, должна была больше думать о людях, считает председатель саратовской областной думы, секретарь регионального отделения "Единой России" Иван Кузьмин.

Ранее в Youtube появилось видео, на котором запечатлен спор министра труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой и депутата облдумы от КПРФ Николая Бондаренко в здании регионального парламента о том, какой суммы будет достаточно для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,5 тысячи рублей будет вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей". Позже в пресс-службе губернатора области РИА Новости сообщили, что Соколова отправлена в отставку.

"Чиновник, занимающий высокий пост, должен отдавать отчет своим словам. И в своей работе, в первую очередь, думать о людях. Вместо того чтобы отстаивать интересы жителей области, она позволила себе очень двусмысленные фразы, оставить которые без внимания Валерий Васильевич Радаев как глава региона, конечно же, не мог. Полностью поддерживаю его решение", – цитирует Кузьмина пресс-служба регионального отделения "Единой России".