В Госдуме прокомментировали ситуацию с саратовским министром

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Заявления саратовского министра о прожиточном минимуме в 3,5 тысячи рублей являются неуклюжей и возмутительной попыткой оправдать текущую ситуацию в стране; чиновник с такими убеждениями вряд ли в состоянии справиться со своей главной задачей по развитию социальной сферы, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
"Если это попытка оправдать текущую ситуацию, понимая при этом, что она ненормальна, то попытка крайне нелепая, неуклюжая и возмутительная. У нас уже были губернаторы, которые предлагали людям ходить по грибы, собирать ягоды, а затем реализовывать собранное на рынках, чтобы "достойно жить". И где теперь эти губернаторы? Но если это искренние убеждения регионального чиновника, то должностное лицо, главной задачей которого является развитие социальной сферы и обеспечение социальной защиты граждан, с такими внутренними убеждениями вряд ли в состоянии с этим справиться", — цитирует Нилова его пресс-служба.
Он пояснил, что прожиточный минимум рассчитывается исходя из стоимости потребительской корзины. При этом половина ее – это стоимость продуктов, набор которых закреплен законодательно, оставшиеся 50% делятся поровну между непродовольственными товарами и услугами. Такая структура и содержание корзины не меняется уже много лет, подчеркнул депутат, однако правительство вместо внесения необходимых изменений "заморозило" все, что касается потребительской корзины.
Таким образом, считает Нилов, на федеральном уровне сложившуюся проблему осознают, разделяют и понимают, ищут пути решения. "Так почему же федеральные власти на деле озаботились проблемой и понимают, что прожиточный минимум, точнее, прожиточный мизер нужно пересматривать в сторону увеличения, а на региональном уровне по-прежнему считают, что все в порядке? Пока риторический вопрос", — добавил глава думского комитета.