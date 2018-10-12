В Госдуме прокомментировали ситуацию с саратовским министром

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Заявления саратовского министра о прожиточном минимуме в 3,5 тысячи рублей являются неуклюжей и возмутительной попыткой оправдать текущую ситуацию в стране; чиновник с такими убеждениями вряд ли в состоянии справиться со своей главной задачей по развитию социальной сферы, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Ранее в Youtube появилось видео, на котором запечатлен спор министра труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой и депутата облдумы от КПРФ Николая Бондаренко в здании регионального парламента о том, какой суммы будет достаточно для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,5 тысячи рублей будет вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей". Позже в пресс-службе губернатора области РИА Новости сообщили, что Соколова отправлена в отставку.

"Если это попытка оправдать текущую ситуацию, понимая при этом, что она ненормальна, то попытка крайне нелепая, неуклюжая и возмутительная. У нас уже были губернаторы, которые предлагали людям ходить по грибы, собирать ягоды, а затем реализовывать собранное на рынках, чтобы "достойно жить". И где теперь эти губернаторы? Но если это искренние убеждения регионального чиновника, то должностное лицо, главной задачей которого является развитие социальной сферы и обеспечение социальной защиты граждан, с такими внутренними убеждениями вряд ли в состоянии с этим справиться", — цитирует Нилова его пресс-служба.

Он пояснил, что прожиточный минимум рассчитывается исходя из стоимости потребительской корзины. При этом половина ее – это стоимость продуктов, набор которых закреплен законодательно, оставшиеся 50% делятся поровну между непродовольственными товарами и услугами. Такая структура и содержание корзины не меняется уже много лет, подчеркнул депутат, однако правительство вместо внесения необходимых изменений "заморозило" все, что касается потребительской корзины.

"В нашем комитете регулярно рассматриваются инициативы, направленные на улучшение сложившейся ситуации. Сегодня уже и правительство, понимая неизбежность и объективную необходимость корректировки в этом направлении для реализации тезисов послания президента по борьбе с бедностью и росту благосостояния граждан, создало специальную рабочую группу. Ее цель – предложить модель, позволяющую пересмотреть саму потребительскую корзину, ее содержание, увеличить стоимость, чтобы тем самым повысить прожиточный минимум и напрямую зависящий от него МРОТ", — отметил парламентарий.

Таким образом, считает Нилов, на федеральном уровне сложившуюся проблему осознают, разделяют и понимают, ищут пути решения. "Так почему же федеральные власти на деле озаботились проблемой и понимают, что прожиточный минимум, точнее, прожиточный мизер нужно пересматривать в сторону увеличения, а на региональном уровне по-прежнему считают, что все в порядке? Пока риторический вопрос", — добавил глава думского комитета.