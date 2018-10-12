Путин и Лукашенко провели двустороннюю встречу

Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи в Могилеве. 12 октября 2018

Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи в Могилеве. 12 октября 2018

МОГИЛЕВ, 12 окт — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели двустороннюю встречу в Могилеве перед участием в Форуме регионов, отметив, что в скором времени еще не раз пообщаются.

Лукашенко поблагодарил Путина за визит в Могилев. "Город больше русский, чем белорусский. Всегда рады видеть вас. Многое сделано для Форума регионов", — сказал Лукашенко.

"У нас это не последняя встреча в этом году", — добавил он.

Путин в свою очередь поблагодарил за прием, отметив красоту, чистоту и ухоженность города. "Город симпатичный, полюбовались", — сказал Путин.

Российский лидер также выразил уверенность, что встреча и форум будут полезны для развития отношений стран.

Пятый по счету Форум регионов Белоруссии и России начал работу в среду. Ранее форум дважды проходил в Минске, также его площадками становились Сочи и Москва.

Ранее сообщалось, что стороны планируют подписать коммерческие контракты на сумму не менее 500 миллионов долларов.

Форум проводится под эгидой верхних палат парламентов Белоруссии и РФ.