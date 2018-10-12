САРАТОВ, 12 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Министра труда, занятости и миграции Саратовской области Наталью Соколову отправили в отставку после высказываний о прожиточном минимуме. Об этом РИА Новости сообщила начальник пресс-службы губернатора Нина Попова.

Ранее на ютьюбе появилось видео с записью спора между Соколовой и депутатом облдумы от КПРФ Николаем Бондаренко. Политики пытались выяснить, на какую сумму можно прожить месяц. Чиновница выразила мнение, что трех с половиной тысяч рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей".

Саратовский губернатор Валерий Радаев назвал недопустимым пренебрежительное отношение к темам, "имеющим жизненную важность для людей".

"К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие", — заключил он.

Прожиточный минимум — стоимость условной потребительской корзины, минимальный уровень дохода, необходимый для обеспечения определенного уровня жизни. В России годовая потребительская корзина состоит из 100 килограммов картофеля, 126,5 килограмма хлеба, макарон и крупы, 60 килограммов фруктов, 58 килограммов мяса, 210 яиц и других наименований. Помимо продуктов, в нее входят промтовары и коммунальные платежи. Показатель рассчитывается отдельно по каждому региону.

Прожиточный минимум в Саратовской области во втором квартале 2018 года составляет 8707 рублей на душу населения, 7176 рублей для пенсионеров, 9354 рубля — для трудоспособного населения, 9022 рубля — для детей.