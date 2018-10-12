МИНСК, 12 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Могилев, где проведет встречу с главой Белоруссии Александром Лукашенко и примет участие в "Форуме регионов".
Пятый по счету Форум регионов Белоруссии и России начал работу в среду. Ранее форум дважды проходил в Минске, также его площадками становились Сочи и Москва.
Ранее сообщалось, что стороны планируют подписать коммерческие контракты на сумму не менее 500 миллионов долларов.
Форум проводится под эгидой верхних палат парламентов Белоруссии и РФ.