Врио главы Липецкой области произвел первые назначения

ВОРОНЕЖ, 12 окт — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов произвел первые кадровые назначения, утвердив двух замгубернаторов и начальника одного из управлений, сообщает в пятницу администрация региона.

Артамонов был назначен врио главы администрации Липецкой области 2 октября. Он отмечал, что не намерен "перевозить" управленцев из Москвы, команда, которая работает в Липецкой области, показала хорошие результаты, и заявлял, что в регионе должен быть мощный кадровый резерв.

С понедельника СМИ стали писать о возможных увольнениях заместителей главы области и руководителей управлений. В частности, издание Gorod48 сообщало об отставках начальника управления государственной службы и кадровой работы администрации Липецкой области Вячеслава Явных, заместителя главы областной администрации Александра Наролина, курирующего вопросы топливно-энергетического комплекса и ЖКХ, и замглавы области Андрея Козодерова, отвечающего за экономику, внешнеэкономическую и инвестиционную деятельность. Пресс-служба официально подтверждала только отставку Наролина.

"Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов назначил двух вице-губернаторов и начальника управления государственной службы и кадровой работы администрации региона", — говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, заместителем главы администрации Липецкой области, курирующим вопросы экономики, инвестиций, торговли, внешнеэкономических связей, малого и среднего бизнеса, назначен первый замглавы администрации Липецка Дмитрий Аверов. Ранее эту должность занимал Козодеров.

"Заместителем главы администрации Липецкой области, курирующим вопросы информатизации, СМИ, молодежной политики, назначен Анатолий Якутин", — информируют областные власти.

Согласно данным сайта администрации области, эти вопросы курирует замглавы Александр Никонов. Якутин до назначения работал в системе Сбербанка.

Начальником управления государственной службы и кадровой работы администрации Липецкой области назначена Елена Гончарова, сменившая на этой должности Явных и бывшая его замом.

Возглавлявший Липецкую область 20 лет Олег Королев 2 октября обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перевести его на другую работу. Глава государства назначил врио главы области Артамонова — уроженца Ставропольского края, до последнего времени занимавшего пост вице-президента Сбербанка.