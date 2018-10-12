В МИД признают возможный вред от новых санкций США

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Новые санкции США, которые могут ввести против России в ноябре, не способны нанести РФ катастрофический ущерб, они могут существенно навредить, но не критически, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

Очередные санкции США против России вступили в силу 27 августа. Основанием для их введения стали обвинения в адрес РФ в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. РФ эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается. Второй, более жесткий, пакет санкций может быть введен в ноябре: запрет в этом случае может затронуть кредитование российских юридических лиц, экспорт и импорт товаров.

Говоря о возможных ответных мерах России, российский дипломат отметил, что РФ "не оставляет без ответа антироссийские выпады", однако "не обязательно отвечает той же монетой, подходит к этому прагматично, с учетом своих интересов".

"Основное воздействие от американских санкций – информационно-пропагандистское. Их инициаторы пытаются взять нас на испуг, создать панические настроения с помощью тревожных заголовков в СМИ. Никакого катастрофического ущерба западные ограничения России нанести не способны. Навредить – да, даже чувствительно, но не критическим образом", — подчеркнул Борисенко.

Он напомнил, что с 2011 года США вводили санкции против России 61 раз. По его словам, это показывает, что предыдущие 60 раундов ограничительных мер "не дали желательного для их авторов результата".

"Те, кто слишком уверовал в "исключительность Америки", продолжают думать, что стоит еще поднажать, и удастся заставить Россию выполнять условия, которые ей диктуют США, принудить отказаться от независимой линии на международной арене. Не удастся. Могут посмотреть на свалке истории, где немало таких же желающих подчинить нашу страну", — добавил директор департамента российского МИД.