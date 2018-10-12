В МИД рассказали о возможной встрече Путина и Трампа в Париже

16 июля 2018. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. Архивное фото

16 июля 2018. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. Архивное фото

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Москва открыта для обсуждения с Вашингтоном всего спектра двусторонних отношений, и если у США есть интерес к продолжению диалога на высшем уровне, то в России готовы рассмотреть, где и когда такую встречу лидеров можно организовать, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

Предыдущая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Хельсинки 16 июля. Это были первые полноформатные переговоры лидеров, перед этим они два раза встречались на полях международных мероприятий.

"Мы, безусловно, открыты к обсуждению с Вашингтоном всего спектра двусторонних отношений. Если с американской стороны будет интерес к продолжению такого диалога, а президент Трамп, кажется, высказывал заинтересованность в этом, то, разумеется, рассмотрим, когда и где это можно сделать", — пояснил российский дипломат.

Отвечая на вопрос, могут ли президенты встретиться в Париже 11 ноября на мероприятиях по случаю празднования столетия со дня окончания Первой мировой войны, Борисенко отметил, что "если президенты России и США будут участвовать в одном и том же международном мероприятии, то контакт, конечно, возможен". Тем не менее, подчеркнул он, сейчас проработка данного вопроса не ведется, поскольку с американской стороны такие запросы не поступали.