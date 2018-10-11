Медведев провел встречу с премьером Белоруссии

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас во время встречи. Архивное фото

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас во время встречи. Архивное фото

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Вопросы экономического взаимодействия и российско-белорусские контакты на высшем и высоком уровне обсудили в четверг в ходе неформальной встречи в Могилеве премьер РФ Дмитрий Медведев и глава правительства Белоруссии Сергей Румас.

"В ходе встречи, которая прошла в неформальной обстановке, обсуждались текущие вопросы экономического взаимодействия", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы правительства РФ Олег Осипов.

Кроме того, по его словам, на встрече глав правительств РФ и Белоруссии шла речь о подготовке предстоящих двусторонних мероприятий на президентском и правительственном уровне.