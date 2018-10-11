Памфилова отреагировала на иск об отмене регистрации Коновалова на выборах

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Обращение избиркома Хакасии в Верховный суд для отмены регистрации кандидата от КПРФ Валентина Коновалова может нанести непоправимый ущерб избирательному процессу в республике, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

В четверг избирком Хакасии принял решение обратиться в Верховный суд республики для отмены регистрации кандидата от КПРФ Коновалова на выборах главы республики из-за неправильно оформленных документов. Избирком Хакасии принял решение обратиться в Верховный суд на основании представления прокуратуры республики. Ранее член Центризбиркома Евгений Шевченко сообщил РИА Новости, что ЦИК запросил все соответствующие материалы и отслеживает ситуацию.

"Находясь в отпуске, с прискорбием узнала, что избирательная комиссия республики Хакасия молниеносно отреагировала на представление республиканской прокуратуры, не удосужившись более внимательно и всестороннее проанализировать ситуацию, в том числе проконсультироваться с Центральной избирательной комиссией", — заявила Памфилова РИА Новости.

Она уточнила, что "республиканская комиссия подала сама на себя в суд, чтобы фактически отменить предстоящее повторное голосование по выборам губернатора".

"Подобные скоропалительные действия могут нанести непоправимый ущерб всему избирательному процессу в республике. Надеюсь, что Верховный суд республики Хакасия не допустит столь негативного развития событий. Со своей стороны ЦИК России в рамках своей компетенции, внимательно проанализировав все затребованные документы, в ближайшие дни даст должную оценку произошедшему", — подчеркнула глава ведомства.