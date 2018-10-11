Президиум генсовета ЕР сменил секретарей отделений в семи регионах

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президиум генсовета "Единой России" по итогам сентябрьских выборов принял решение о смене секретарей своих региональных отделений в семи регионах.

В Республике Коми действующего секретаря партотделения Александра Макаренко сменила Наталья Михальченкова, в Забайкальском крае Сергея Михайлова сменил Алексей Бутыльский, в Архангельской области место Виталия Фортыгина занял Иван Новиков, во Владимирской области Ольгу Хохлову сменил Владимир Киселёв, в Новгородской области Елену Писареву сменил Сергей Фабричный, а в Ульяновской — Анатолий Бакаев сменил Василия Гвоздева, в Приморье временно исполняющим полномочия стала Людмила Талабаева (вместо Валентина Шуматова).

"Хочу сразу сказать, что это только первый пакет кадровой ротации. На очередном заседании в конце октября мы рассмотрим второй пакет по секретарям наших региональных отделений", — прокомментировал решение секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Принимать решение по врио будут конференции региональных отделений.