Хамитов не будет участвовать в следующих выборах главы Башкирии

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Глава Башкирии Рустэм Хамитов, ранее объявивший о досрочном сложении своих полномочий, заявил, что не будет участвовать в следующих выборах главы Башкирии в 2019 году.

"Я не планирую участия в выборах главы республики в 2019 году, хотя в соответствии с законодательством имею такую возможность. По моему глубокому убеждению, руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно, не под нажимом сверху или снизу или ввиду чрезвычайных обстоятельств, а обдуманно и неконфликтно", — говорится в стенограмме заявления Хамитова, опубликованной на его сайте.