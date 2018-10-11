Россия готова работать с Эстонией на принципе взаимоуважения, заявил Путин

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. РФ готова сотрудничать с Эстонией на основе уважения интересов друг друга и рассчитывает на соблюдение прав соотечественников, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Готовы к конструктивному взаимодействию с нашим соседом — Эстонской Республикой — на основе уважения и учета интересов друг друга. В Эстонии постоянно проживает много наших соотечественников, и мы исходим из того, что на них в полной мере будут распространяться единые европейские стандарты в области прав человека", — сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.