Путин отметил важность работы с Данией над энергобезопасностью Европы

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. России и Дании важно совместно работать над проектами, укрепляющими энергетическую безопасность всей Европы, работать над вопросами освоения Арктики и континентального шельфа в Северном Ледовитом океане, сказал президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот.

"Наши официальные связи с королевством Дания насчитывают 525 лет. Сохранение исторических традиций добрососедства, а также развитие взаимовыгодных двусторонних контактов, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Дании. Считаем важным совместно осуществлять проекты, имеющие экономическую отдачу, укрепляющие энергетическую безопасность всей Европы, работать над вопросами экологии, освоения Арктики и континентального шельфа в Северном Ледовитом океане", — заявил Путин.