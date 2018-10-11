Путин считает, что сейчас как никогда востребована дипломатия

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Дипломатия сейчас востребована как никогда для преодоления сложностей и поиска выходов из кризисов в международных делах, заявил президент РФ Владимир Путина на церемонии вручения послам разных государств верительных грамот.

"Сейчас как никогда востребована активная созидательная роль дипломатии, которая силой слова, переговоров, компромиссов могла бы внести свой конструктивный вклад в преодоление нынешних сложностей в международных делах, в поиск на новые вызовы и угрозы", — сказал Путин.

Путин на вручении верительных грамот говорил о мировых проблемах. Но думал явно о космических pic.twitter.com/d00ykwA9mc — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 11 октября 2018 г.

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