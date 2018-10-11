Курский губернатор установил себе допгарантии после прекращения полномочий

ВОРОНЕЖ, 11 окт — РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Михайлов подписал постановление о дополнительных гарантиях главы региона в связи с прекращением полномочий, соответствующий документ опубликован на сайте обладминистрации.

"Администрация Курской области постановляет: Установить, что лицу, замещающему должность губернатора Курской области два и более сроков подряд, награжденному государственными наградами Российской Федерации в период осуществления полномочий губернатора Курской области, достигшему пенсионного возраста и не работающему или потерявшему трудоспособность в период осуществления им полномочий губернатора… в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) предоставляются за счет средств сметы администрации Курской области и ее подведомственных учреждений следующие дополнительные гарантии", — говорится в документе.

В частности, согласно подписанному Михайловым постановлению, в течение трех лет со дня прекращения полномочий экс-главе области будет предоставлено транспортное обслуживание в течение рабочего дня на территории региона, поездка в Москву на самолете или поезде с супругой два раза в год, беспрепятственный вход в дом советов, внеочередной прием у губернатора. Кроме того, экс-главе документом предусматривается "сохранение поста охраны" по месту жительства сроком на один год после прекращения полномочий.

Ранее сообщалось, что Михайлов может в ближайшее время уйти в отставку, на его место рассматривается кандидатура замглавы Минстроя РФ Андрея Чибиса. Михайлов возглавляет Курскую область с 2000 года.