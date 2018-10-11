ЦИК запросил все материалы по ситуации с выборами главы Хакасии

Подсчет голосов на выборах в Единый день голосования

Подсчет голосов на выборах в Единый день голосования

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. ЦИК России запросил все соответствующие материалы и отслеживает ситуацию с выборами главы Хакасии, где избирком республики принял решение обратиться в Верховный суд республики на предмет отмены регистрации кандидата от КПРФ Валентина Коновалова из-за неправильно оформленных документов, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко.

"ЦИК России запросил все соответствующие материалы и отслеживает ситуацию. В любом случае решение остается за Верховным судом республики Хакасия", — сказал Шевченко.

Он подтвердил, что избирком Хакасии принял решение обратиться в Верховный суд республики на предмет отмены регистрации кандидата от КПРФ Валентина Коновалова на выборах главы республики. По словам Шевченко, избирком Хакасии принял решение обратиться в Верховный суд на основании представления прокуратуры республики.

"В соответствии с законом, исковое заявление регионального избиркома должно быть рассмотрено в течение пяти дней", — отметил член ЦИК.

Секретарь ЦИК России Майя Гришина также сообщила, что ведомство следит за ситуацией и будет изучать решение, которое вынесет суд.

"Первым делом должно быть судебное исследование ситуации, ЦИК России будет анализировать решение суда, об оценках (работы комиссии) пока говорить преждевременно", — сказала Гришина РИА Новости, отвечая на вопрос, будет ли даваться оценка работы избиркома региона.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42%), Валентин Коновалов от КПРФ (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру.

Второй тур голосования назначен на 21 октября, в них должны принять участие Коновалов и Мяхар.