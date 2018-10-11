МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Названию Кузбасс собираются придать тот же юридический статус, что и у Кемеровской области, для чего внесут изменения в устав региона, сообщил глава области Сергей Цивилев.

В четверг в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция на тему: "300 лет Кузбассу: 1000 дней. Отсчет". В ней, помимо Цивилева и других представителей власти и бизнеса Кемеровской области, приняли участие художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, драматург и режиссер Евгений Гришковец, заслуженная артистка России Алена Бабенко, первый заместитель председателя правления Российского общества историков-архивистов Григорий Ланской.

Цивилев рассказал, что название Кузбасс появилось в 1842 году, оно дано исследователем Петром Щекочевым, который описал границы Кузнецкого каменноугольного бассейна – сокращенно Кузбасс. "И сейчас этим термином пользуются практически все жители Кузбасса, а Кемеровская область используется как официальное название нашего региона", — пояснил глава региона.

"Мы сейчас вышли с инициативой, и она очень серьезно обсуждается в Кузбассе: больше 80 % жителей хотят, чтобы термин Кузбасс имел такое же юридическое значение, как и Кемеровская область. У нас уже большое количество обращений от жителей. И 24 октября вопрос будет рассматриваться на заседании совета народных депутатов Кемеровской области о том, чтобы внести изменения в устав Кемеровской области, сделать в уставе два юридически равнозначных термина: Кемеровская область и Кузбасс", — пояснил Цивилев.

Он уточнил, что это не повлечет к изменениям в документации, потому что применение термина Кемеровская область сохранит свою юридическую силу.

Празднование 300-летия Кузбасса пройдет 6 июля 2021 года.