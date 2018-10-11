Песков: экстренных встреч у Путина после аварии ракеты не планируется

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Экстренных встреч у президента России Владимира Путина после аварии при старте ракеты-носителя "Союз МС-10" с новым экипажем МКС не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, вы правильно понимаете", — сказал Песков, отвечая на вопрос правильно ли понимать, что каких-либо экстренных встреч у президента после аварии не будет.

Ранее сообщалось, что во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС произошла "авария носителя". Об этом объявил диктор телетрансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса". Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.