ГД в первом чтении ограничила доступ к информации о закупках вооружений

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на сокращение сроков размещения гособоронзаказа (ГОЗа) и ограничение круга лиц, обладающих информацией о закупках вооружения, военной и специальной техники.

Документ, внесенный правительством РФ, исключает обязанности госзаказчика, предусмотренные законом о контрактной системе в сфере госзакупок, формировать, утверждать и вести план закупок и план-график закупок в отношении вооружения, военной и спецтехники.

Действующим законодательством о государственном оборонном заказе предусмотрено формирование и утверждение ГОЗа, которым определяются особенности планирования закупок вооружения. Наряду с этим законодательством о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд предусмотрено формирование и ведение планов закупок и планов-графиков закупок.

Необходимость подготовки дублирующих по существу документов в соответствии с требованиями различных законов увеличивает сроки размещения ГОЗа и создает предпосылки для расширения круга лиц, обладающих информацией ограниченного доступа о закупках вооружения, пояснял ранее кабмин.

Таким образом, принятие этого законопроекта позволит сократить сроки размещения ГОЗа, а также повысить эффективность закупок в условиях действующих санкций со стороны иностранных государств за счет ограничения круга лиц, обладающих информацией о соответствующих закупках, считает правительство.