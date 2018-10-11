В СВР назвали темы переговоров Нарышкина в Катаре

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин совершил рабочую поездку в Катар, в ходе которой обсудил ситуацию на Ближнем Востоке, взаимодействие спецслужб двух стран и подготовку к чемпионату мира по футболу – 2022, сообщает СВР в четверг.

"Вчера, 10 октября, в ходе рабочего визита в Катар директор СВР Сергей Нарышкин был принят заместителем эмира шейхом Абдаллой Бен Хамадом Аль Тани. Директор СВР также провел переговоры с советником эмира по национальной безопасности Мухаммедом аль-Миснадом и директором Службы государственной безопасности эмирата Абдаллой аль-Хуляйфи", — уточняется в релизе.

В центре обмена мнениями находились проблемы региональной безопасности, ситуации в Сирии, Ливии и Афганистане, а также вопросы взаимодействия и координации усилий спецслужб России и Катара в сфере противодействия международному терроризму, отмечает СВР.

Обсуждены "различные аспекты сотрудничества" в контексте обеспечения безопасности чемпионата мира по футболу в 2022 году в Катаре.