Автор проекта о дуэльном кодексе отозвал его из Госдумы

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Депутат от ЛДПР Сергей Иванов, автор законопроекта о дуэльном кодексе РФ, отозвал его из Госдумы спустя шесть дней после внесения.

По словам парламентария, этой инициативой он хотел "напомнить" чиновникам о том, что они должны работать, а не бросать вызовы на дуэли.

В сентябре глава Росгвардии Виктор Золотов в ответ на опубликованные ФБК утверждения о нарушениях в ведомстве вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль, пообещав превратить того в "отбивную". На следующий день Иванов внес в Госдуму проект, который разрешает дуэли только между государственными служащими, описывает порядок вызова на дуэль и ее проведения, в том числе форму одежды противников.

"Дуэльный кодекс был внесен по поводу, который всем известен, а после был отозван", — заявил РИА Новости Иванов.

Согласно электронной базе данных нижней палаты парламента, проект был отозван 18 сентября, через шесть дней после внесения в Госдуму, а 25 сентября решением профильного комитета ГД госстроительству и законодательству снят с рассмотрения Госдумы.

"Если вам нужна официальная версия, то он был отозван для доработки, поскольку после его внесения у россиян родилась масса новых видов дуэлей, которые, чтобы не менять дуэльный кодекс ко второму чтению, будет нужно включить в первое чтение. Но если серьезно, мы свою роль сыграли – напомнили чиновникам, чтобы они занимались делом, а не ерундой. Этого было достаточно", — отметил Иванов.