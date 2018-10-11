Глава Ингушетии встретился с Кадыровым

НАЛЬЧИК, 11 окт – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в среду посетил населенные пункты, расположенные вдоль границы с Чечней, из-за споров о которой в регионе уже неделю проходит митинг, а также встретился с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

Евкуров и Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе. При этом в Конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике начались протестные акции, в том числе на площади Согласия в Магасе. В субботу власти Ингушетии с понедельника санкционировали митинг, который проводится на новой площадке в Магасе — возле здания национальной телерадиокомпании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно наблюдает за ситуацией в Ингушетии и получает информацию от руководства республики.

В понедельник полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников и глава управления по внутренней политике администрации президента России Андрей Ярин обсудили с представителями общественности Ингушетии вопросы стабилизации общественно-политической обстановки в регионе. О решениях, принятых на встрече, в полпредстве не сообщили.

"Сегодня посетил населенные пункты, расположенные вдоль границы с Чечней, начиная с Аки-Юрт до Даттыха. Пообщался с жителями поселений, послушал их опасения и переживания. Все поддерживают закон о закреплении границ между братскими республиками", — написал Евкуров в своем аккаунте в Instagram.

По его мнению, для того, чтобы узнать истинную картину, нужно общаться с местными жителями. "Среди жителей пограничных территорий с обеих сторон уже давно исторически сложились родственные связи, и отзываются они друг о друге, как о родных людях с теплотой. И соглашение этого не изменит", — отметил глава Ингушетии.

Он также сообщил, что в селении Аршты встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. "Еще раз сошлись во мнении, что установленные границы являются лишь административным шагом, который еще больше укрепит наши братские отношения, повысит стабильность и безопасность в наших регионах", — подчеркнул Евкуров.