Киев препятствует визиту иностранцев в Крым, заявила Захарова

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Украинские власти препятствуют визиту иностранных делегаций в Крым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Они (представители украинской власти – ред.) не то что сами приехать не хотят или не могут, они делают все, чтобы, во-первых, сюда никого не пускать из зарубежных партнеров. Рассказывают все что угодно", – сказала Захарова на брифинге.

Кроме того, по ее словам, украинская сторона также препятствует крымчанам выступать на международных площадках.

"Крымчан не пускают самих, например, в страны Евросоюза, на площадки международных организаций, чтобы они сами рассказали (о ситуации в Крыму – ред.)", — сказала Захарова.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".