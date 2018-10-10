НАЛЬЧИК, 10 окт – РИА Новости. Представители оргкомитета продолжающегося в Магасе митинга направили в адрес главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заявление, в котором требуют от него отозвать подпись под соглашением о границе с Чеченской республикой.

"Требуем отозвать свою подпись под незаконным соглашением и аннулировать его либо изменить, закрепив фактически установившуюся границу, определенную законами о границах муниципальных образований", — говорится в тексте заявления. В администрации руководителя региона РИА Новости подтвердили, что получили заявление.

Ранее глава Ингушетии рассказал, что соглашением о границе, вызвавшим волну протестов, в Магасе исправили ошибку, допущенную в 2009 году, когда были неправомерно присоединены исконные земли чеченцев. В администрации главы Ингушетии пояснили, что в ходе исполнения нового федерального закона о местном самоуправлении республики должны были принять свои законы, устанавливающие границы муниципалитетов. Они были приняты в 2009 году. Как отмечал Евкуров, "чеченская сторона приняла раньше закон… Наша комиссия, когда это все принимали, они взяли чеченский закон, увидели, что эта территория осталась в подвешенном состоянии, и просто взяли эту территорию, включили в состав республики Ингушетия". По его словам, "это была не наша территория", "мы признали, что это наша ошибка".

Относительно заключения Конституционного суда республики, где говорится о необходимости проведения референдума, Евкуров сослался на мнение правовой службы своей администрации, которая считает, что проводить всенародное голосование по этому вопросу не нужно. Глава Ингушетии призвал мыслить трезво и не поддаваться на провокации.

Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе. При этом в Конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике начались протестные акции, в том числе на площади Согласия в Магасе.

В субботу власти Ингушетии с понедельника санкционировали митинг, который проводится возле здания национальной телерадиокомпании в Магасе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно наблюдает за ситуацией в Ингушетии и получает информацию от руководства республики.

В понедельник полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников и глава управления по внутренней политике администрации президента России Андрей Ярин обсудили с представителями общественности Ингушетии вопросы стабилизации общественно-политической обстановки в регионе. О решениях, принятых на встрече, в полпредстве не сообщили.