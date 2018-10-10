КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 10 окт — РИА Новости. Российские озабоченности в отношении американской военной медико-биологической активности в грузинской лаборатории "Лугара" основаны на фактах, они неоспоримы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российские озабоченности в отношении американской военной медико-биологической активности, которая осуществляется под крышей лаборатории в Грузии, основаны на фактах, они неоспоримы", — подчеркнула Захарова.
"Появляются все новые факты о темной стороне военно-биологической деятельности США, использовании Пентагоном так называемого исследовательского центра общественного здравоохранения имени Лугара. Об этом рассказал 4 октября генерал-майор (Игорь) Кириллов (начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ). В частности, международная общественность была шокирована примерами проводимых в США исследований по использованию комаров в качестве средств доставки особо опасных инфекционных агентов для заражения людей", — сказала дипломат.
По словам Захаровой, подобные факты напоминают футуристические фильмы, снятые десятилетия назад, которые казались невозможными, а сейчас стали реальностью.
"Эксперты поясняют: указанный способ доставки вирусной ДНК является экономически невыгодным, необоснованным и неэффективным по сравнению с традиционным применением опрыскивателей для обработки посевов пестицидами. В то же время высвобождение большого количества насекомых векторов вирусных инфекций имеет ярко выраженные наступательные аспекты и может использоваться для уничтожения сельскохозяйственного потенциала противника", — подчеркнула она.
"Всё это не изолированные и оторванные друг от друга примеры, это всё не фильмы с прогнозами, это звенья одной цепочки, цепочки, которая уже реализована", — уточнила дипломат.
В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.