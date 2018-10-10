Возможность встречи Болтона с Лавровым прорабатывается, заявили в МИД

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото

КОКТЕБЕЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Возможность встречи советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым прорабатывается, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Если такой визит состоится (Болтона в РФ — ред.), в министерстве иностранных дел тоже открыты к контактам. Я могу сказать, что возможность встречи господина Болтона с господином Лавровым тоже прорабатывается", — сказала Захарова на брифинге.