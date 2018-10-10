Путин примет 11 октября примет верительные грамоты у послов 23 стран

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 11 октября примет верительные грамоты у послов иностранных государств, в том числе Венесуэлы, Индии, Испании, Чехии, Дании и Таиланда, сообщает пресс-служба Кремля.

"11 октября 2018 года Президент Российской Федерации Владимир Путин примет верительные грамоты у послов иностранных государств. Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца", — говорится в сообщении.

Уточняется, что верительные грамоты главе РФ вручат 23 вновь прибывших посла: Карлос Рафаэль Фариа Тортоса (Боливарианская Республика Венесуэла), Симон Марко Мумви (Объединенная Республика Танзания), Тханатип Упатисинг (Королевство Таиланд), Густаво Адольфо Лопес Кальдерон (Республика Гватемала), Уго Вильярроэль Сенсано (Многонациональное Государство Боливия), Витезслав Пивонька (Чешская Республика), Чол Тонг Маяй Джанг (Республика Южный Судан), Маргус Лайдре (Эстонская Республика), Атанас Василев Крыстин (Республика Болгария), Карстен Сёндергорд (Королевство Дания), Марио Даян Де Сильва Джаятиллека (Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка), Пьер Клайв Аджус (Республика Мальта), Норберт Аттила Конкой (Венгрия), Бранко Раковец (Республика Словения), Датла Бала Венкатеш Варма (Республика Индия), Руне Ресаланд (Королевство Норвегия), Ботиржон Закирович Асадов (Республика Узбекистан), Фернандо Вальдеррама Пареха (Королевство Испания), Коми Байедзе Даго (Тоголезская Республика), Фредерик Хэмли Кейс (Кооперативная Республика Гайана), Фрэнсис Мариур Мацутаро (Республика Палау), Ретселиситсо Кэлвин Масеньетсе (Королевство Лесото), Марчелло Беккари (Республика Сан-Марино).