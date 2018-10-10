ЦИК не намерен взыскивать компенсации со снявшихся в Хакасии кандидатов

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Замглавы ЦИК России Николай Булаев заявил, что Центризбирком пока не видит оснований для действий по взысканию денежной компенсации ни с одного из кандидатов, отказавшихся от участия во втором туре выборов главы Хакасии, из-за чего избирком был вынужден передвигать сроки проведения голосования.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова не исключила, что если решение Виктора Зимина не участвовать во втором туре выборов главы Хакасии не подкреплено уважительной причиной, то есть основание востребовать с него средства за перенос голосования.

"Мы почитали региональный закон и не нашли оснований сейчас посоветовать нашим коллегам предъявить претензии к кому бы то ни было из тех кандидатов, которые снимались. Это неэтично, это понятно, но компенсировать оснований нет; хотя можно все найти, но пока мы не нашли", — сказал Булаев журналистам в среду, отвечая на вопрос о необходимости взыскания денежной компенсации с кандидатов за перенос второго тура.

Он отметил, что, согласно региональному избирательному закону — если он правильно его трактует — компенсирует расходы за перенос только тот кандидат, который, оставшись единственным кандидатом, снимется с выборов без вынуждающих к тому обстоятельств.

"Это не противоречит впрямую федеральному закону, потому что в федеральном законе тоже такой жесткой нормы мы не нашли", — сказал замглавы ЦИК в ответ на просьбу уточнить, не противоречит ли это федеральному законодательству о выборах.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42%), Валентин Коновалов от КПРФ (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Теперь в выборах должны принять участие кандидаты от КПРФ и Партии роста. Второй тур голосования назначен на 21 октября.