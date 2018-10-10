ЦИК не намерен взыскивать компенсации со снявшихся в Хакасии кандидатов

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Замглавы ЦИК России Николай Булаев заявил, что Центризбирком пока не видит оснований для действий по взысканию денежной компенсации ни с одного из кандидатов, отказавшихся от участия во втором туре выборов главы Хакасии, из-за чего избирком был вынужден передвигать сроки проведения голосования.
"Мы почитали региональный закон и не нашли оснований сейчас посоветовать нашим коллегам предъявить претензии к кому бы то ни было из тех кандидатов, которые снимались. Это неэтично, это понятно, но компенсировать оснований нет; хотя можно все найти, но пока мы не нашли", — сказал Булаев журналистам в среду, отвечая на вопрос о необходимости взыскания денежной компенсации с кандидатов за перенос второго тура.
"Это не противоречит впрямую федеральному закону, потому что в федеральном законе тоже такой жесткой нормы мы не нашли", — сказал замглавы ЦИК в ответ на просьбу уточнить, не противоречит ли это федеральному законодательству о выборах.
В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42%), Валентин Коновалов от КПРФ (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Теперь в выборах должны принять участие кандидаты от КПРФ и Партии роста. Второй тур голосования назначен на 21 октября.