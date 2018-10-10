В Москве Запад считают не другом, а противником, заявил Рябков

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Москве считают Запад не другом, а противником, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не считаем, что Запад в широком смысле слова… это наши друзья. Скорее, мы рассматриваем Запад как противника, который действует, чтобы подорвать позиции России, перспективы нормального развития России", — сказал он в интервью, опубликованном в газете Financial Times

По его словам, ситуация в отношениях, в частности, России и США сейчас "намного, намного хуже, чем даже в наиболее горячие, вернее, холодные моменты в прошлом".

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после проведенного там референдума. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.