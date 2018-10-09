Митволь может участвовать на выборах главы Приморья, заявил ЦИК

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Экс-префект Северного административного округа Москвы, бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь сможет выдвигаться на повторных выборах губернатора Приморского края после начала кампании, ограничений пассивного избирательного права у него нет, для участия ему нужно будет собрать необходимые документы и преодолеть муниципальный фильтр, пояснил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев.

"Повторные выборы в Приморском крае еще не объявлены и после объявления повторных выборов он (Митволь), как и любой гражданин, если у него нет ограничений пассивного избирательного права, сможет принять участие в этих выборах", — сказал Булаев.

Замглавы ЦИК России напомнил, что Митволь участвовал в парламентских выборах 2016 года. "Пассивное избирательное право у него есть — мы не находили тогда никаких ограничений пассивного права", — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что повторные выборы главы Приморья, как ожидается, должны быть назначены 16 декабря, сроки проведения избирательных действий в этой кампании, по всей видимости, будут сокращены на треть.

"Но и это все позволяет ему в любом случае принять участие, если будут собраны соответствующие документы и, самое главное, если он сможет пройти муниципальный фильтр", — сообщил Булаев.

Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК России признал результаты прошедшего 16 сентября второго тура выборов главы региона недействительными. Бывший врио главы региона Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным это решение. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко сказал, что будет оспаривать результаты на трех территориях: в Уссурийске, Артёме и Находке, иски уже поданы. Ожидается, что следующие выборы назначат на 16 декабря. Врио главы региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Тот заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца.