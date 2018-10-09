Митволь может участвовать на выборах главы Приморья, заявил ЦИК

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Экс-префект Северного административного округа Москвы, бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь сможет выдвигаться на повторных выборах губернатора Приморского края после начала кампании, ограничений пассивного избирательного права у него нет, для участия ему нужно будет собрать необходимые документы и преодолеть муниципальный фильтр, пояснил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев.
Замглавы ЦИК России напомнил, что Митволь участвовал в парламентских выборах 2016 года. "Пассивное избирательное право у него есть — мы не находили тогда никаких ограничений пассивного права", — добавил собеседник агентства.
Он отметил, что повторные выборы главы Приморья, как ожидается, должны быть назначены 16 декабря, сроки проведения избирательных действий в этой кампании, по всей видимости, будут сокращены на треть.
"Но и это все позволяет ему в любом случае принять участие, если будут собраны соответствующие документы и, самое главное, если он сможет пройти муниципальный фильтр", — сообщил Булаев.