МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Экс-префект Северного административного округа Москвы, бывший замруководителя Росприроднадзора Олег Митволь рассматривает предложение выдвинуться в губернаторы Приморья от партии "Свобода и народовластие", основанной бывшим мэром Владивостока Виктором Черепковым.

"Да, я действительно во Владивостоке. Действительно, есть такое предложение. Очень благодарен сторонникам Черепкова, их действительно много, и было бы благоразумно назвать одну из улиц в его честь. Решение о выдвижении я еще не принял, конечно же, встает вопрос муниципального фильтра", — сказала Митволь РИА Новости во вторник.