В МИД оценили трехсторонние переговоры России, КНДР и Китая

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов назвал "весьма успешными" трехсторонние консультации России, Китая и КНДР.

"Консультации прошли весьма успешно, обсудили ситуацию на (Корейском) полуострове. Обсудили возможность скоординированных действий по тем направлениям, где подходы трех стран совпадают", — заявил Моргулов РИА Новости.

Отвечая на вопрос, значит ли проведение таких консультаций, что Москва, Пекин и Пхеньян намерены возобновить переговоры по Корейскому полуострову в шестистороннем формате, Моргулов отметил, что Россия считает, что "урегулирование всего комплекса проблем Корейского полуострова возможно в многостороннем формате".

"И, конечно, обсуждение таких вопросов, как создание механизма мира и безопасности в Северо-Восточной Азии, на Корейском полуострове, невозможно без участия всех заинтересованных стран", — добавил он.