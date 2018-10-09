Аксенов объяснил, почему Крым усилил контроль в Азовском море

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Крымские пограничники усилили контроль за акваторией Азовского и Черного морей в связи с морскими военными учениями украинских военных, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ВСУ планируют провести в Азовском море широкомасштабные учения. В связи с этим часть моря в районе Бердянска и поселка Ялта в Донецкой области закроют на время запланированных с 9 по 12 октября артиллерийских стрельб. Во вторник украинские военные провели тактическое учение по отражению высадки морского десанта на побережье Азовского моря.

"Рисков никаких нет. Я знаю, что пограничники ответные меры сейчас приняли, в этой ситуации усилен контроль за акваторией Азовского и Черного моря, ничего нашим гражданским судам в этой ситуации не угрожает", — сказал Аксенов журналистам.

При этом глава Крыма усомнился в способности украинской стороны к проведению масштабных военных учений.

"Армии нет, флота нет, но учения проводят", — подчеркнул Аксенов.