В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко в Могилеве

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 12 октября в Могилеве перед пленарным заседанием Форума регионов РФ и Белоруссии проведет отдельную встречу белорусским президентом Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля.
Тема форума — "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства". Сообщается, что на мероприятии будут присутствовать руководители Совета Федерации РФ и Совета Республики Национального собрания Белоруссии, постоянного комитета Союзного государства, главы ряда министерств и ведомств, органов госвласти субъектов РФ и областей Белоруссии, представители крупного бизнеса, общественных и научных организаций.