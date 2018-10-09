Акимов и Нетаньяху обсудили сотрудничество России и Израиля

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и вице-премьер РФ Максим Акимов в ходе встречи во вторник обсудили сотрудничество Израиля и России в различных областях, в том числе в медицине, науке, строительстве, сельском хозяйстве и сфере высоких технологий, сообщили в канцелярии израильского премьера.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху примет во вторник сопредседателей российско-израильской межправительственной комиссии, включая вице-премьера РФ Акимова.

"Они обсудили продолжение сотрудничества в области медицины, науки, высоких технологий, строительства, сельского хозяйства, а также подготовку соглашения об усыновлении", — говорится в заявлении канцелярии премьера Израиля.

В ходе встречи Нетаньяху подчеркнул важность сотрудничества между странами и продолжения диалога по вопросу "региональных угроз" во имя общего интереса.

Это первая встреча главы израильского правительства с представителем российского руководства после трагического инцидента с самолетом-разведчиком Ил-20, вину за гибель которого в Москве возложили на израильтян.