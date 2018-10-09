В Крыму заявили о провале концепции Киева о "российской оккупации"

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости. Высокий туристический потом из Украины в Крым свидетельствует о крушении концепции Киева об "оккупационном режиме" на полуострове, заявил вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что Крым в этом году посетило 6 миллионов 164 тысячи туристов, что на 29% выше аналогичного периода прошлого года и выше рекордных показателей за весь постсоветский период. При этом около миллиона человек или 16% от общего турпотока прибыло из Украины, что на 17% больше, чем за весь 2017 год.

"В соседней Украине это вызывает некую истерику, потому что рушится вся концепция "оккупационного режима" в Крыму, когда миллион украинцев приезжает, прекрасно отдыхает и дает свои позитивные отклики в социальных сетях и СМИ", — сказал Мурадов на заседании крымского правительства.

В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что к гражданам Украины в Крыму оказывается доброе отношение.

"Никакого предвзятого со стороны контролирующих, проверяющих органов отношения нет", — сказал Аксенов.

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