Россия и Китай договорились о координации по корейскому урегулированию

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Россия и Китай по итогам переговоров замглав МИД Игоря Моргулова и Кун Сюанью условились и далее тесно координировать действия в рамках политико-дипломатического урегулирования ситуации на Корейском полуострове, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Встреча дипломатов прошла в понедельник в Москве.

"Условлено продолжать тесную координацию усилий России и Китая в целях поддержания процесса политико-дипломатического урегулирования всего комплекса проблем субрегиона", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.