Губернатор Владимирской области навал главные критерии в работе

ВОРОНЕЖ, 8 окт — РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин назвал главным в работе взаимное доверие, честность, открытость и профессионализм, сообщает в понедельник обладминистрация.

Сипягин вступил в должность в понедельник, 8 октября. Рассказывая журналистам после инаугурации о своих первых шагах на посту главы региона, Сипягин заявил, что уже ближайшее время его командой будет сформирована новая экономическая стратегия с основными приоритетами развития области. По словам губернатора, области для движения вперед необходима консолидация всех политических и общественных сил, административного ресурса.

"Считаю, что главным в работе должно быть взаимное доверие, честность, открытость и профессионализм", — сказал Сипягин.

Губернатор отметил, что в рамках предвыборной кампании он много общался с жителями и "досконально" узнал основные проблемы региона. По данным областных властей, Сипягин в ближайшее время начнет рабочие поездки по региону.

Сипягин во втором туре набрал 57,03% голосов, а выдвинутая региональным отделением "Единой России" действующий губернатор Светлана Орлова — 37,46%. Явка избирателей составила 38,29%, что оказалось выше показателей первого тура голосования, в ходе которого явка была 32,96%.

Избирательная комиссия области 26 сентября утвердила итоги выборов, а 1 октября зарегистрировала Сипягина губернатором.