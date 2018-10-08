Посол Нидерландов разъяснила МИД России позицию Амстердама по кибератакам

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос заявила, что разъяснила МИД РФ неприемлемость кибератак на международные организации, такие как ОЗХО.

"Я разъяснила МИД РФ, что Нидерланды несут ответственность за международные организации на своей территории — ОЗХО и то, что мы не можем смириться с кибератаками на международные организации, это ясно сообщило ранее наше оборонное ведомство ", — сказала она журналистам.

"Мы дали четкий сигнал, что подобное должно прекратиться", — добавила она.

По ее словам, она сообщит о результатах этой встречи в Гаагу.

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля.

МИД РФ назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что заявление МО Нидерландов сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.

Россия предлагала США создать совместную рабочую группу по кибербезопасности, которая позволила бы Москве и Вашингтону взаимодействовать в сфере информационной защиты и не допустить вмешательства во внутренние дела государств. Соединенные Штаты эту инициативу отвергли.