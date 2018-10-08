Владимирский губернатор намерен назначить сенатором Александра Пронюшкина

ВОРОНЕЖ, 8 окт — РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин планирует назначить сенатором в Совет Федерации от региона начальника департамента по работе с управлениями железных дорог ООО "Евразийская стрелочная компания" Александра Пронюшкина, сообщила РИА Новости помощница главы региона Ольга Петрова.

Сипягин вступил в должность в понедельник, 8 октября. В его списке на пост сенатора были три кандидатуры: координатор регионального отделения ЛДПР Сергей Корнишов, редактор новостной ленты ООО "МИГ" Иван Лютков, а также начальник департамента по работе с управлениями железных дорог ООО "Евразийская стрелочная компания" Александр Пронюшкин.

Сипягин во втором туре набрал 57,03% голосов, а выдвинутая региональным отделением "Единой России" действующий губернатор Светлана Орлова — 37,46%. Явка избирателей составила 38,29%, что оказалось выше показателей первого тура голосования, в ходе которого явка была 32,96%.

Избирательная комиссия области 26 сентября утвердила итоги выборов, а 1 октября зарегистрировала Сипягина губернатором.