Матвиенко рассказала, когда Путин может посетить Южную Корею

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял предложение посетить Южную Корею, визит планируется в 2019 году, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Владимир Владимирович принял приглашение президента Республики Корея, и в будущем году планируется его визит", — сказала Матвиенко журналистам по итогам своего визита в Сеул.

Спикер Совфеда в Южной Корее встретилась с президентом страны Мун Чжэ Ином, парламентариями и представителями крупного бизнеса. Она отметила, что по линии МИД РФ начинается подготовка визита Путина и согласование дат его поездки.

"Как только визит будет подготовлен и согласованы сроки, в будущем году, скорее всего, такой визит состоится", — подчеркнула Матвиенко.

Она также сообщила, что график поездок российского президента до конца 2018 года перенасыщен, в связи с чем у него нет возможности отправиться в Сеул раньше следующего года.

Матвиенко также напомнила, что до конца года может состояться визит в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына.

В сентябре спикер Совфеда передала лидеру КНДР послание от Путина, в котором была изложена позиция РФ по корейскому урегулированию и подтверждено приглашение посетить Россию в удобное время. Тогда же помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что визит Ким Чен Ына пока не прорабатывается.