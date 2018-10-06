Кожемяко предложил перенести столицу Дальнего Востока во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 6 окт — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко считает, что столицей Дальнего Востока нужно сделать Владивосток.

Согласно указу президента РФ от 13 мая 2000 года, Хабаровск — центр Дальневосточного федерального округа.

"Я вообще считаю, что Владивосток должен быть столицей Дальнего Востока. Не Хабаровск, а Владивосток. Во-первых, для нас это статус. Это какие-то деньги и внимание. Мы люди гостеприимные, всех встретим", — сказал Кожемяко.

По его мнению, это будет справедливое и правильное решение, ведь во Владивостоке проходит Восточный экономический форум, на который приезжают главы государств.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе принял отставку руководившего Приморским краем с октября 2017 года Андрея Тарасенко и назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область.