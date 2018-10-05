В Крыму рассказали, почему Запад не признает референдум на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Западные страны отказываются признать итоги крымского референдума, так как вместе с этим им придется признать и факт государственного переворота на Украине, считает глава крымского парламента Владимир Константинов.

По мнению Константинова, референдум проходил в Крыму в период вооруженного государственного переворота на Украине, которой как государства в юридическом формате тогда не существовало.

"С 20 февраля по 25 мая Украины как государства не существовало. Организация государственного переворота — это очень серьезное международное преступление, у которого есть организаторы и исполнители. Признание референдума в Крыму — это признание в том числе и госпереворота на Украине, а этого никто не хочет делать", — сказал Константинов на встрече с норвежской делегацией.

Делегация из Норвегии находится в Крыму с шестидневным визитом. В программе — обширные встречи и поездки по регионам полуострова. Визит продлится до 6 октября. В состав делегации вошли общественники, представители научных кругов, сельскохозяйственной сферы и предпринимательства.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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